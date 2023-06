An diesem Wochenende steigt der Rheinland-Pfalz-Tag in der Kurstadt Bad Ems. Beim morgigen Festzug, dem Höhepunkt des Landesfests, wird der Landkreis Südliche Weinstraße vom Dörrenbacher Stationentheater mit dem neu gekrönten Dornröschen Adina I. vertreten sein. Das Stationentheater ist ein Höhepunkt des Dornröschenfests der Ortsgemeinde, das traditionell die Rosenwochen im Bad Bergzaberner Land abschließt. Landrat Dietmar Seefeldt: „Es ist sagenhaft, was Dörrenbach mit diesem märchenhaften Wochenende mit zahlreichen Freiwilligen auf die Beine stellt, gerade in Zeiten, in denen viele Vereine zu kämpfen haben.“

Der SWR überträgt den Festzug mit über 60 Gruppen am Sonntag ab 14.30 Uhr. Die Fahrt bis nach Bad Ems ist ganz aus dem Süden des Landes keine Kleinigkeit und wird aus Mitteln der Stiftung der Sparkasse Südpfalz und aus Landesmitteln unterstützt. Auf dem Festgelände mit acht Bühnen und über 200 Ständen erwartet die Besucherinnen und Besucher eine Vielfalt an Informationen und Unterhaltung. Am gemeinsamen Informationsstand der Pfalz-Touristik wird auch der Landkreis Südliche Weinstraße vorgestellt.