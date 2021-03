Am Freitag gegen 14 Uhr kontrollierte und ermahnte die Polizei einen Mann, der am Bahnhof in Edenkoben keine Maske trug und damit gegen die Corona-Regeln verstieß. Der 38-Jährige aus dem Kreis Bad Dürkheim zeigte sich laut Polizei völlig uneinsichtig und beleidigte die beiden Beamten unflätig. Neben der Ahndung wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung erwartet den Mann nun auch noch ein Strafverfahren wegen Beleidigung.