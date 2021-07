Das Corona-Testzentrum in Rhodt schließt bis auf Weiteres seine Pforten. Das Testzentrum, das seinen Betrieb Mitte Mai aufgenommen hatte, geht in den „Stand-by-Modus“, um bei Bedarf wieder Tests anbieten zu können. Darüber informiert der erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Edenkoben, Eberhard Frankmann. Auch beim Service im Corona-Testzentrum in Edenkoben wird es möglicherweise noch Veränderungen geben. Im Kurpfalzsaal können sich Besucher bis einschließlich Sonntag, 11. Juni, werktags von 16 bis 19 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 14 Uhr testen lassen.