Gemeinsam gegen Corona: Am kommenden Samstag, 24. Juli, gibt es eine Corona-Sonderimpfaktion am Rande des Landauer Wochenmarkts. Geimpft wird vom DRK Landau zusammen mit der Rolf-Epple-Stiftung und den beiden Ärzten Andreas Hülsenbeck und Cyrus Bakhtari. Beide sind Stadträte der CDU. Schirmherr ist Oberbürgermeister Thomas Hirsch. „Unsere steigende Inzidenz zeigt uns ganz deutlich: Die Corona-Gefahr ist leider noch nicht vorbei“, betont der Stadtchef und bittet die Landauer, das Angebot wahrzunehmen, um sich selbst und die Mitmenschen zu schützen. Impfwillige können sich ab 8 Uhr ohne Voranmeldung am DRK-Stand am Eingang des Wochenmarkts auf Höhe des Max-Slevogt-Gymnasiums melden und direkt vor Ort in Räumen der Schule impfen lassen. Verimpft wird vorrangig der Impfstoff Johnson & Johnson, bei dem nur eine einmalige Impfung erforderlich ist. Impfwillige werden gebeten, aus Dokumentationsgründen ihren Impfausweis und ihre Krankenkassenkarte mitzubringen. Die Stadt hatte kürzlich angekündigt, Sonderimpfaktionen zu planen, um mehr Menschen zu erreichen, nachdem eine Impfaktion an der Uni teilweise ins Leere gelaufen war.