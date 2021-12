In der Südpfalz hat es im Zusammenhang mit Corona sechs weitere Todesfälle gegeben. Das teilen die Kreisverwaltungen Südliche Weinstraße und die Stadtverwaltung Landau mit. Drei Todesfälle gab es im Kreis Germersheim, davon zwei in der Verbandsgemeinde (VG) Kandel und einen in der VG Jockgrim. Im Kreis SÜW sind drei ältere Menschen gestorben: ein Mann aus der VG Herxheim, einer aus der VG Edenkoben und eine Frau aus Landau. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 337, 149 im Kreis Germersheim und 188 in SÜW und Landau.

Von Dienstag auf Mittwoch wurden zudem 554 Neuinfektionen nachgewiesen, 166 im Kreis Germersheim und 188 im Kreis SÜW und in Landau. Es seien auch wieder zahlreiche Einrichtungen an der Weinstraße betroffen. Details nennt das Gesundheitsamt wegen der Vielzahl der Fälle nicht.