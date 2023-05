Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die erstmalig 2020 eingeführte Sommerschule zum Aufholen von Lerninhalten, die während der pandemiebedingten Schulschließung nicht gelernt werden konnten, gibt es in diesem Sommer nicht mehr. Stattdessen bietet das Land zusammen mit den Volkshochschulen ein „Lernen in Ferien“ an. In Landau und dem Kreis Südliche Weinstraße startet dieses Angebot in den Herbstferien.

Im ersten Corona-Jahr 20202 war die Euphorie groß: Mehr als 300 Kinder nutzten die kurzfristig organisierte Sommerschule, um Lernstoff aufzuholen. Auch in den Herbstferien drückten