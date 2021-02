Die Anzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona ist über das Wochenende in der Südpfalz um zwei auf jetzt auf 207 gestiegen. Nach Angaben des Gesundheitsamtes, das für den Kreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau zuständig ist, ist seit Freitag eine ältere Frau aus der Verbandsgemeinde Edenkoben mit oder an Corona gestorben. Auch der Kreis Germersheim meldet ein weiteres Todesopfer in der Verbandsgemeinde Lingenfeld.

Zugleich sind bis Montagmittag seit der letzten Meldung am Freitag 28 weitere Infektionen im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau bestätigt worden. Von insgesamt 3410 Infizierten sind 115 gestorben und 2916 wieder gesundet. Es sind also noch 379 Infektionen aktiv.

Der Landkreis Germersheim meldet 14 Neuinfektionen seit Freitag. Von 3146 nachgewiesenen Infektionen sind noch 179 Fälle positiv. Es gab 92 Todesopfer.

Im Kreis Germersheim beträgt der Inzidenzwert (Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) jetzt 57,4. In Landau liegt er bei 68,3, im Kreis SÜW bei 69,7.