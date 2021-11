Übers Wochenende sind seit der letzten Meldung am Freitag, 5. November, 145 weitere Fälle des Coronavirus im Kreis Südliche Weinstraße und in Landau nachgewiesen worden. Im Kreis Germersheim gab es 102 neue Meldungen. In Landau ist die Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) auf 229,2 gestiegen, im Kreis SÜW auf 230,2 und im Kreis Germersheim auf 300,7. Aktuell sind folgende Einrichtungen neu betroffen: An der Grundschule Essingen, der Horbachgrundschule Gleiszellen-Gleishorbach, der Grundschule Arzheim, der Grundschule Bad Bergzabern, der Grundschule Süd Landau, der Konrad-Adenauer-Realschule plus in Landau und dem Gymnasium Edenkoben wurde jeweils ein Schüler positiv getestet. An der Integrierten Gesamtschule Landau, am Pamina-Schulzentrum Herxheim und an der Berufsbildenden Schule Landau sind je zwei Schüler betroffen. Einen Fall gab es unter Schülern der Hochschule für Finanzen in Edenkoben. In der Fachklinik Eußerthal ist ein Mitarbeiter bereits am 31. Oktober positiv getestet worden. Weitere Fälle in der Einrichtung sind aktuell nicht bekannt, teilte die Kreisverwaltung SÜW mit.

Die Neuinfektionen an Schulen schlagen sich auch in der nach Altersklassen aufgeschlüsselten Statistik nieder: Im Kreis SÜW liegt die Inzidenz bei den Unter-20-Jährigen bei 479,6, in Landau sogar bei 569,2.