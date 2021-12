Im Kreis Germersheim hat es fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gegeben, je einen in den Verbandsgemeinden (VG) Kandel, Jockgrim und Bellheim sowie zwei in der VG Lingenfeld. Die Zahl der in der Folge einer Covid-19-Erkrankung verstorbenen Personen im Landkreis Germersheim steigt damit auf 166; im Kreis SÜW und in Landau gab es 198 Todesfälle. Außerdem wurden 164 neue Ansteckungen nachgewiesen, 74 im Kreis Germersheim , 63 im Landkreis SÜW und 27 in Landau.