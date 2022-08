Von Montag auf Dienstag sind in der Südpfalz 132 (Vortag 225) neue Corona-Infektionen nachgewiesen worden, 62 (47) im Landkreis Südliche Weinstraße, 25 (15) in Landau und 45 (136) im Kreis Germersheim. Nach Angaben des Gesundheitsamtes Landau/SÜW gab es einen weiteren Todesfall: Eine Frau aus der Verbandsgemeinde Edenkoben ist an oder mit Covid-19 gestorben. Seit Beginn der Pandemie gab es 271 Todesfälle in Landau/SÜW und 214 im Kreis Germersheim. Die Inzidenzen laut Landesuntersuchungsamt: 302 (Vortag: 347) im Kreis Germersheim, 207 (182) an der Südlichen Weinstraße und 240 (218) in Landau.