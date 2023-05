Lena Dürphold kandidiert für die Landauer CDU als hauptamtliche Beigeordnete der Stadt Landau. Das teilt die CDU mit. Dürphold ist 26 Jahre alt und ist seit 2019 Mitglied des Landauer Stadtrats. Sie vertritt die CDU in den Ausschüssen für Soziales, Jugend, Kultur und Bürgerbeteiligung, teilt die Landauer CDU mit. 2021 wurde sie in den Vorstand der Stadtratsfraktion gewählt. Ebenfalls ab 2019 war sie Mitglied des Ortsbeirats Mörzheim, dem sie bis Herbst 2022 angehörte. Ausgeschieden ist sie wegen eines Umzugs. Derzeit absolviert Dürphold ein duales, betriebswirtschaftliches Studium bei der Allianz, welches sie wohl im September mit dem Bachelor abschließen wird. Sie ist zudem Vizepräsidentin des DRK-Kreisverbandes Landau.

Im Falle ihrer Wahl hätte die CDU „eine gute Mischung im Stadtvorstand, was die thematischen Schwerpunkte, die Altersstruktur und die beruflichen Grundlagen angeht. Ich würde mich freuen, von der Expertise und Erfahrung der anderen lernen zu können und eigene Schwerpunkte zu setzen. Wie in der Gesellschaft auch, ist das Miteinander im Team unerlässlich. Für uns als CDU ist es wichtig, die sozialen Themen in den Mittelpunkt zu rücken“, sagt Dürphold laut der Mitteilung.

Durch die Wahl von Lukas Hartmann zum Bürgermeister der Stadt wird zum 1. Januar die Stelle des Beigeordneten frei. Wahrscheinlich wird Dürphold die Zuständigkeitsbereiche des dann ausscheidenden Maximilian Ingenthron (SPD) übernehmen. Also im Wesentlichen Soziales, Schule, Sport und Jugend sowie den Aufsichtsratsvorsitz des Klinikums Landau-SÜW. Der Posten des Beigeordneten wird laut Koalitionsvertrag von Grünen, CDU und FDP von der CDU besetzt. Der Stadtrat wählt den oder die Beigeordnete am 18. Juli.