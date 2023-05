Der Landauer Stadtrat hat den Grünen Lukas Hartmann am Dienstag zum neuen Bürgermeister gewählt. Der 34-Jährige, der seit 2019 hauptamtlicher Beigeordneter ist, erhielt 25 von 44 Stimmen und wird den SPD-Mann Maximilian Ingenthron im Januar 2024 ablösen. Die grün-schwarz-gelbe Koalition verfügt über 24 Stimmen im Rat. Ingenthron und Hartmann waren dem CDU-Mann Dominik Geißler im Sommer 2022 bei der Wahl des Oberbürgermeisters unterlegen. Der 55-jährige Ingenthron war 26 Stadtratsmitglied in Landau und ist seit 2016 Bürgermeister. Lukas Hartmann eckt in Teilen der Bevölkerung mit seiner Mobilitätspolitik an, weil er Fußgänger und Radfahrer stärker in den Fokus nimmt.

