Nach 20 Jahren im Amt wird Axel Wassyl (parteilos) nicht mehr für den Ortsbürgermeisterposten in Offenbach kandidieren. Die FWG hat mit Simon Wingerter bereits einen Nachfolgekandidaten benannt. Nun hat auch die CDU gewählt. Der Ortsverband schickt Oliver Helwich ins Rennen. Für den 40-Jährigen, der als Führungskraft bei einem regionalen Nutzfahrzeug-Hersteller tätig ist, steht das Thema Familie an erster Stelle. Der dreifache Vater und Fußballtrainer des FSV Offenbach will sieht Potenzial bei der Sicherheit der Kinder im Umfeld der Grundschule, bei fehlenden oder sanierungsbedürftige Spiel- und Freizeitplätzen oder flexiblen Mobilitätsangeboten. Am 28. März wird Helwich auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes und am 30. März am Queichtalmuseum für Gespräche anzutreffen sein. Landrat Dietmar Seefeldt unterstützt dessen Kandidatur.

Zudem hat die Mitgliederversammlung der CDU jeweils einstimmig 25 Kandidaten für den Gemeinderat gewählt. Neben aktuellen Themen wie Ausbau der Windkraft, Unmut über die geplanten Erdölbohrungen und Neubauprojekten habe das Team zahlreiche neue Ideen entwickelt, um Offenbach lebenswerter zu machen, so Fraktionsvorsitzender Marius Kunz. Die ersten zehn Plätze: 1. Oliver Helwich, 2. Marco Gensheimer, 3. Philipp Greifenhagen, 4. Sandra Thiery, 5. Michael Herfurth, 6. Maximilian Hott, 7. Marius Kunz, 8. Barbara Bantz, 9. Christian Wentz, 10. Anja Busch.