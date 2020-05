Der CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Christian Baldauf, will sich für Selbstbedienungsmöglichkeiten in der Gastronomie einsetzen. Das sagte Baldauf am Freitagvormittag beim PWV-Haus Hüttenbrunnen oberhalb von Edenkoben. Er schließt sich der A-H-A-Kampagne der Südpfälzer Landräte Dietmar Seefeldt (Südliche Weinstraße) und Fritz Brechtel (Germersheim) sowie des Oberbürgermeisters Thomas Hirsch (Landau) an. Die drei Buchstaben stehen für Abstand, Hygiene und Alltagsmasken. Wenn diese drei Voraussetzungen beachtet würden, könnten auch Hütten öffnen. Klare Regeln für alle seien besser als individuelle Lösungen für einzelne Bereiche, wie sie der Stufenplan des Landes vorsieht, sagte Baldauf. Der Edenkobener Bürgermeister Ludwig Lintz sagte, gerade bei den Hütten mit ihren großen Außenflächen könnten Abstände gut gewahrt werden; es sei den Pächtern oder Vereinen aber nicht zuzumuten, mehr Personal für eine Bedienung zu stellen.