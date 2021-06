Die Befürchtung, dass es wegen Warnstreiks zu Busausfällen im Öffentlichen Nahverkehr in der Südpfalz kommen könnte, hat sich bestätigt: Seit Donnerstagmorgen, 4 Uhr, wird der Betriebshof des Nahverkehrsunternehmens Queichtal Nahverkehrsgesellschaft (QNV) in Pirmasens von der Gewerkschaft Verdi bestreikt. Das hat QNV mitgeteilt. Es komme daher zu Verspätungen und Fahrtausfällen. Vorrangig betroffen seien bisher insbesondere Fahrten in der Südwestpfalz und in Pirmasens. Da der Streik aber bereits bis 13. Juni ausgerufen worden sei, müsse man in den nächsten Tagen auch an anderen Standorten mit Verspätungen und Fahrtausfällen zu rechnen, teilte Betriebsleiter ja Demand mit. Der QNV bedient im Auftrag des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar gut zwei Dutzend Linien in der Südpfalz und in Landau.

Auch Palatina-Bus in Edenkoben rechnet nach Angaben von Fahrdienstleiter Jürgen Heil mit Problemen aufgrund der Warnstreiks: Von Freitag bis Sonntag könne es ab Betriebsbeginn auf den Linien 500 bis 510 zu Verspätungen und Fahrtausfällen kommen. Palatina-Bus fährt unter anderem zwischen Neustadt und Landau, aber beispielsweise auch Kirrweiler - Edenkoben oder Edenkoben - Gommersheim.