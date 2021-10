Die Buslinie 501, die zwischen Landau und Edenkoben verkehrt, wird ab Montag für voraussichtlich ein Jahr einen veränderten Streckenverlauf haben. Das teilt die zuständige Palatina Bus GmbH aus Edenkoben mit. Hintergrund der Änderung sind die Arbeiten in der Ortsdurchfahrt in Edesheim, die sich noch anderthalb Jahre hinziehen. Wie Fahrdienstleiter Jürgen Heil informiert, muss die Linie 501 künftig von Edenkoben kommend über Venningen und Großfischlingen nach Edesheim fahren. Dort bedient sie unter anderem die Haltestelle Schule, bevor sie ihre übliche Route fortsetzt. Wegen der großräumigen Umleitung verlängert sich die Fahrzeit um etwa eine Viertelstunde. Damit Fahrgäste die planmäßigen Anschlüsse am Landauer Bahnhof bekommen, wird der Bus künftig von der Haltestelle Hainbachstraße auf direktem Wege zum Busbahnhof fahren. Dasselbe gilt für die umgekehrte Richtung. Haltestellen in Landau wie jene am Obertorplatz werden von der Linie 501 nicht mehr bedient. Lediglich auf zwei Fahrten am Morgen beziehungsweise am Nachmittag fährt sie durch die Innenstadt. Die Änderungen werden auch auf den Aushängen zu finden sein, sie werden ab Donnerstag ausgetauscht.