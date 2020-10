Wegen Bauarbeiten an der Staatsstraße in Edenkoben sind von Montag, 12. Oktober, bis Freitag, 23. Oktober, die Haltestellen St. Martinerstraße und Goldenes Eck der Buslinien 500 und 501 gesperrt. Das teilt Palatina Bus mit. Bei der Linie 501 ist auch die Haltestelle Katholische Kirche gesperrt. Ersatzhaltestelle für die Linie 501 ist die Realschule, Ersatzhaltestelle für die Linie 500 ist die Kirche. Generell kann es in diesem Zeitraum auf allen Linien von Palatina Bus zu Verspätungen kommen. „Wir haben in Edenkoben zwei große Umleitungen wegen Baustellen, dann in Maikammer, Diedesfeld und Hambach“, so Fahrdienstleiter Jürgen Heil.

Zudem ist am Samstag und Sonntag in Burrweiler die Haltestellen Mitte der Linie 500 gesperrt. Ersatzhaltestelle ist der Ritterhof.