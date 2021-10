Im privaten Omnibusgewerbe sind für Freitag Warnstreiks angekündigt. Ob davon auch das Unternehmen Palatina-Bus betroffen sein wird, steht noch nicht fest. „Sollte es bei uns Ausfälle geben, werden wir am Freitagmorgen frühzeitig auf unserer Internetseite informieren“, kündigt Fahrdienstleiter Jürgen Heil an. Die Internetadresse des Unternehmens lautet: www.palatinabus.de. Palatina-Bus fährt vom Standort Edenkoben aus auch die Schulen im Raum Edenkoben und in Landau an.

Auch die Queichtal Nahverkehrsgesellschaft (QNV) weist darauf hin, dass die Gesellschaft von Streiks betroffen sein könnte. Die Firma bedient die meisten Buslinien in der Südpfalz – und stellt auch Schulbusse. QNV werde wie gewohnt über die Homepage www.queichtal-nahverkehr.de und über den VRN-Fahrplanticker informieren, sagt Jan Demand, QNV-Betriebsleiter Südpfalz.