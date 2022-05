Die Stadt Landau will Busfahrten günstiger machen. Diese Idee präsentiert Mobilitätsdezernent Lukas Hartmann (Grüne). Konkret soll im Tarifsystem des Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) eine Tarifstufe 0 eingeführt werden.

Das Preissystem vom VRN sei klar geregelt, sagt Hartmann. Die Preise sind nach Waben gestaffelt. Die Stadt Landau plus die Stadtdörfer und einige Gemeinden der Verbandsgemeinde Landau-Land gehören zu einer Wabe. Liegen Start und Zielpunkt in bis zu zwei unterschiedlichen Waben, greift Preisstufe 1. Bei drei Waben gilt Preisstufe 2 und so weiter. Bleibt man innerhalb einer Wabe, gilt derzeit dennoch Preisstufe 1. Hier soll die Stufe 0 ansetzen.

Komme die Preisstufe 0, zahle man für ein Monatsticket statt 66 Euro künftig rund 47 Euro, die Ausbildungsjahreskarte koste statt 600 Euro nur noch 350. Bei den Einzeltickets gebe es kaum Ersparnis, sagt Hartmann. Eine Fahrt koste dann statt 2,20 Euro nur noch 1,40 Euro. Für Inhaber von Maxx- oder Jobtickets ändere sich nichts. „Die Einzelfahrten werden nicht superbillig, aber für Nutzer der Monatskarten lohnt sich das.“

Die Einführung der Preisstufe 0 würde die Stadt laut Hartmann in den kommenden zehn Jahren insgesamt rund 122.000 Euro kosten. „Nach zehn Jahren kostet es uns nichts mehr, aber der Preis für die Nutzer bleibt unten“, sagt Hartmann. „Die Investition lohnt sich.“ Die Landauer Grünen haben mittlerweile auch einen entsprechenden Antrag für den Stadtrat vorgelegt.