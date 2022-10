Die Bundeswehr plant von Montag, 17., bis Freitag, 28. Oktober, eine Übung in drei Verbandsgemeinden in der Südpfalz. Das teilt die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße mit. Teilweise bis zu 60 Soldaten werden mit bis zu zehn Radfahrzeugen und fünf Hubschraubern überwiegend in der Verbandsgemeinde Annweiler im Einsatz sein. Zwischen Dienstag, 18., und Donnerstag, 20. Oktober, übt die Bundeswehr in der Verbandsgemeinde Edenkoben und Offenbach mit vier Radfahrzeugen.