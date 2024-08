Einer Streife der Bundespolizei ging am Dienstag ein 31-Jähriger ins Netz, gegen den ein Sicherungshaftbefehl vom Landgericht Landau vorliegt Die Beamten hatten den Mann am Bahnhof Bad Kreuznach kontrolliert und bei der Überprüfung seiner Personalien festgestellt, dass er gesucht wird, wie die Bundespolizei mitteilt. Der 31-Jährige wurde vom Amtsgericht Rockenhausen wegen mehrfachen Diebstahls und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten sowie einer Unterbringung in einer Entziehungsanstalt verurteilt. Nach einem Jahr und zehn Monaten wurde er entlassen, die verbleibende Strafe von einem Jahr wurde zur Bewährung ausgesetzt. Gegen den Mann bestanden drei Aufenthaltsermittlungen, zwei wegen Diebstahls und eine wegen Verstößen gegen die Führungsaufsicht. Zudem wurde bei der Durchsuchung ein Einhandmesser gefunden. Daraufhin wurde er festgenommen und am Mittwoch beim Landgericht Landau vorgeführt. Da der Mann gegen die Bewährungsauflagen verstoßen hatte, ordnete das Gericht die erneute Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an, um die Restfreiheitsstrafe zu verbüßen. Das hiesige Gericht war zuständig, da der wohnsitzlose Mann zuvor im Pfalzklinikum Klingenmünster untergebracht war. Dorthin wurde er nun auch wieder eingeliefert.