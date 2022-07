Eva Baumann aus Landau wundert sich über das Wahlamt der Stadt: Sie und ihr Lebensgefährte hatten bereits kurz nach dem ersten Wahlgang zur Oberbürgermeisterwahl in Landau für die Stichwahl am kommenden Sonntag Briefwahl beantragt. Die Unterlagen seien gekommen, doch in beiden Fällen habe der Stimmzettel gefehlt. Und nicht nur bei ihnen: Auch einer Nachbarin sei es so ergangen. Drei Fälle in nur einer Straße, der Königstraße, findet Baumann erstaunlich.

Sie hatte das Versehen per E-Mail ans Wahlamt reklamiert, aber aus Sorge, dass die Unterlagen nicht rechtzeitig eintreffen würden, ihren Lebensgefährten ins Briefwahlbüro im Alten Kaufhaus geschickt, um die Stimmzettel abzuholen.

Wahlamt im Stress

Die Stadtverwaltung versichert, die fehlenden Stimmzettel sofort versandt zu haben. Wenn jetzt noch einem Wähler auffallen sollte, dass Unterlagen fehlen, oder dass man am Sonntag verhindert ist, wäre es dafür möglicherweise schon zu spät. In diesem Fall sollte man sich am besten ins Briefwahlbüro begeben. „Das Versehen tut uns leid; es ist sicherlich auf die Akkord-Arbeit unserer Mitarbeitenden und Azubis zurückzuführen, die in der kurzen Zeit bis zur Stichwahl alle Unterlagen rechtzeitig an die Frau bzw. den Mann bringen müssen“, teilte die Verwaltung mit.

Das Briefwahlbüro im Alten Kaufhaus ist am Mittwoch von 8.30 Uhr bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr geöffnet, am Donnerstag 8.30 Uhr bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Am Freitag befindet sich das Briefwahlbüro wegen einer Veranstaltung ausnahmsweise im Rathaus im Sitzungszimmer 8. Der Zugang erfolgt über den Seiteneingang Salzhausgasse. Geöffnet ist es am Freitag von 8.30 bis 12 Uhr. Im Briefwahlbüro kann man nicht nur Unterlagen abholen, sondern auch direkt wählen.

Umschlag ab Mittwoch besser einwerfen

Wer seine Briefwahlunterlagen per Post schicken will, kann den beigelegten, adressierten orangefarbenen Wahlbrief nutzen. Er muss nicht frankiert werden. Das sollte nicht später als am Mittwoch, 13. Juli, passieren. Alternativ kann man die Unterlagen in den Briefkasten am Rathaus einwerfen. Der Wahlbrief muss am Sonntag um 18 Uhr bei der Stadtverwaltung eingegangen sein.