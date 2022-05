Am Freitag gegen 12.30 Uhr wurde der Polizei Edenkoben eine brennende Wiese am Kirchbergplatz in Edenkoben gemeldet. Laut Polizei war eine Fläche von etwa zwei Quadratmetern betroffen, die die Feuerwehr Edenkoben löschte. Ursächlich für den Brand könnte ein unachtsam weggeworfener Zigarettenstummel gewesen sein. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 melden.