Unbekannte haben am Montag gegen 18 Uhr an einem Wirtschaftsweg oberhalb der Deponie Edesheim eine rund zehn Meter lange Böschung in Brand gesetzt. Die Feuerwehr Edenkoben kam mit zwei Fahrzeugen vor Ort und konnte das Feuer löschen. Von den Feuerteufeln fehlt jede Spur, teilt die Polizei mit. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.