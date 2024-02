Es gibt neue Erkenntnisse zum Brand, den es am Morgen des 7. Februar auf einem Recyclinghof in Edenkoben gegeben hat. Die Polizei geht davon aus, dass der Brand im Motorraum einer Arbeitsmaschine, einer sogenannten Containerschere, ausbrach. Es konnte festgestellt werden, dass sich ein mit Ölresten verunreinigter Abluftschlauch entzündete und die Containerschere in Brand setzte. Ein Brandsachverständiger war zur Klärung der Brandursache hinzugezogen worden. Was noch zu klären ist, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Brand und den Reparaturarbeiten gibt, die eine Firma aus Schleswig-Holstein einen Tag vor dem Brand an der Arbeitsmaschine vorgenommen hatte. Der Sachschaden liege laut Polizei im niedrigen sechsstelligen Bereich.