Rauch war am Donnerstag gegen 5 Uhr über dem Betriebsgelände eines Holzunternehmens im Edenkobener Industriegebiet zu sehen. Eine Ladung Holzschnitzel war in Brand geraten, laut Polizei vermutlich durch Selbstentzündung. Die alarmierten Feuerwehren aus Edenkoben und Edesheim bekämpften den Brand mit Löschlanzen. Sie legten den Brandherd frei, verteilten die Holzschitzel auf der Straße und konnten die Glut so zügig löschen, wie Feuerwehrsprecher Ingo Satter mitteilt. Ein auf dem Firmengelände wohnender Mitarbeiter habe die Löscharbeiten mit einem Radlader unterstützt. 30 Wehrleute waren mit sieben Fahrzeugen im Einsatz. Es sei kein Gebäudeschaden entstanden, kein Mensch sei verletzt worden, informiert die Polizei.