Möglicherweise wegen Dacharbeiten kam es am Dienstag gegen 13.15 Uhr in Edenkoben zu einem Gebäudebrand – das mutmaßt die Feuerwehr. Wie Ingo Satter für die Wehrleute berichtet, mussten Atemschutztrupps in das Haus einrücken, da eine Person vermisst wurde. Glücklicherweise war der Vermisste zu diesem Zeitpunkt nicht im Gebäude. Beim Durchsuchen der Wohnung konnten die Wehrleute jedoch den Brandort lokalisieren: unter den Ziegeln, außerhalb der Wohnung. Die Ziegeln wurden entfernt, der Brand gelöscht und die Fassade teilweise geöffnet, um Glutnester in der Dämmung abzulöschen, berichtet Satter weiter. Im Einsatz waren 34 Feuerwehrleute aus Edenkoben, Edesheim, Venningen und Maikammer mit neun Fahrzeugen, Rettungsdienst und Polizei.