Ein Auto ist am Donnerstagabend in der Rathenaustraße in Edenkoben in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei berichtet, nahm eine 55-Jährige während der Fahrt Brandgeruch wahr, weshalb sie anhielt. Die Frau stellte dann fest, dass aus ihrem BMW tatsächlich Rauch aufstieg, mutmaßlich infolge eines technischen Defekts. Laut Polizeibericht brachte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle, die Straße musste während des Einsatzes gesperrt werden.