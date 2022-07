„Es ist mir egal, wer unter mir Bundeskanzler wird.“ Das hat Franz Joseph Strauß (CSU) vor der Bundestagswahl 1976 gesagt – mit allem Stolz des Bayern, der überzeugt war, dass der Schwanz mit dem Hund wackelt. Eine Überzeugung, die sich bis heute bei bayrischen Ministerpräsidenten gehalten hat. Seit Strauß zirkuliert das Bonmot, wird mal diesem, mal jenem Staatssekretär zugeschrieben. Ganz so wird es vermutlich nicht laufen in Landau. Aber Fakt ist, dass Hartmann noch bis November 2027 hauptamtlicher Beigeordneter ist. Das sagt zwar noch nichts aus über die künftige Dezernatsverteilung, wie Maximilian Ingenthron (SPD) unter dem amtierenden OB Thomas Hirsch (CDU) schmerzvoll lernen musste. Trotzdem ein kleiner Tipp an den Stichwahl-Sieger: Hartmann deckt man am besten mit viel sinnvoller Arbeit ein – „mitnehmen“ nennt man das. Bei Leerlauf und Unterforderung könnte er dem künftigen OB tatsächlich das Leben schwer machen. boe