Im Freizeitbad La Ola in Landau wird ein Energiebeitrag von ein bis zwei Euro erhoben. Das erinnert die Älteren an Erzählungen aus der Nachkriegszeit, als Kinder ein Brikett mit in die Schule bringen mussten. Böse Zungen sagen, bei den Schwaben habe sich dieser Brauch bis heute bei Einladungen zum festlichen Butterbrezelverzehr erhalten. Das Schöne an den Schwimmbadplänen ist, dass die Verantwortlichen offenbar davon ausgehen, dass Gas zwar teuer, aber verfügbar sein wird. Die Frage ist, ob der Energiezuschuss Schule macht: Wer künftig Behördentermine hat, muss dann vielleicht den bei 19 Grad bibbernden Mitarbeitenden eine Wärmeflasche unterschieben, beim Finanzamt blechen (ach nee, das ist ja jetzt schon so), die Briefmarke selbst ausmalen oder den Mülllaster schieben helfen. Wobei – das geht ja alles noch. Was wirklich Angst macht: dass die blöden Ölscheich-Kostüme aus den 1970ern zur Fastnacht wieder ausgemottet werden oder dass wir bald überall mit einem fröhlichen „Bleiben sie warm“ verabschiedet werden. boe