Zwei Kapellen, mehrere Musikstile, ein Ort, ein Konzert. Am morgigen Samstag ist ein außergewöhnliches Ereignis in der protestantischen Kirche in Edenkoben. Die KAB Blaskapelle St. Martin und die Kaiserbachmusikanten aus Gossersweiler-Stein haben sich zusammengetan und bieten einen Abend an, den es so noch nie gab. Denn die Kapellen, deren Markenkern es ist, traditionelle Blasmusik zu spielen, bieten verschiedene Musikrichtungen auf: Lieder von Bon Jovi, den Red Hot Chilli Peppers, Meat Loaf, aber auch Auszüge aus „Backdraft“, einer Filmmusik, und die Ouvertüre zu „König David“ (aus dem Bereich der klassischen Musik) werden angespielt. Das Ensemble bietet rund 40 Musiker auf. Hinzu kommt noch die ungewöhnliche Örtlichkeit: Blasmusik und Rock in einer Kirche.

Die Vorbereitungen für das Konzert waren anstrengend und zeitraubend, heißt es in einer Mitteilung. Umso mehr freuen sich die Kapellen nun auf den Abend. Ziel war es neue musikalische Wege zu gehen und die Jugend mit zeitgemäßen Songs für die Blasmusik zu begeistern. Unterstützt wurde das Ganze durch die Bundesinitiative „Neustart Kultur“ und einige Sponsoren. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.