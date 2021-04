Artenvielfalt zu erhalten, sei eine der wichtigsten Aufgaben der Zeit, findet das Team vom Tourismusbüro Edenkoben. Deswegen engagiert es sich über das Programm „Nachhaltiges Reiseziel“ mit verschiedenen Aktionen auch im Naturschutz. In diesem Jahr stiftet das Büro jeder Ortsgemeinde in der Verbandsgemeinde einen Schmetterlingsflieder. Dieser zieht im Sommer mit seinen stark duftenden Blütendolden Schmetterlinge und Bienen an. Er blüht zu einer Zeit, in der die Obstblüte vorüber ist und das Futter langsam knapp wird. Wer die Aktion unterstützen möchte, kann sich als Spender listen lassen oder eine Blühbox kaufen. Darin befinden sich neben dem Schmetterlingsflieder auch regionale Bioprodukte und Blühsamen. Infos gibt es unter Telefon 06323 959222 oder per E-Mail an touristinfo@vg-edenkoben.de.