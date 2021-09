Die FWG-Fraktion im Landauer Stadtrat will, dass die Biotonne künftig nicht mehr nur bis zur 38. Kalenderwoche, sondern länger wöchentlich geleert werden.

Derzeit lässt der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) die Biotonnen zwischen Juni und September wöchentlich leeren – ansonsten im 14-tägigen Rhythmus.

Allerdings fielen gerade im Oktober und November viele organische Abfälle – beispielsweise Laub – an, argumentieren Wolfgang Freiermuth, Christian Gies und Gerhard Kästel von den Freien Wählern. Zudem ist es vom 1. März bis 30. September verboten, Hecken abzuschneiden. „Folglich ist eine Umgestaltung des Gartens oder ein starker Rückschnitt in diesem Zeitraum nicht möglich“, heißt es in der Mitteilung. Der Bürger müsse größere Gartenarbeiten im Oktober und November erledigen. Die Freien Wähler verweisen darauf, dass die Biotonnen im Kreis SÜW künftig auch im September und Oktober wöchentlich geleert werden.