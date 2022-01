Am Mittwochabend kam es in der Weyherer Straße in Hainfeld zu einem Zimmerbrand. 40 Feuerwehrleute aus Hainfeld, Edesheim, Flemlingen und Edenkoben rückten mit sieben Fahrzeugen aus, um den Flammen Herr zu werden. Bei ihrem Eintreffen gegen 19.30 Uhr war bereits starker Rauch im Erdgeschoss sichtbar. Laut Feuerwehr konnten sich die Bewohner selbst aus dem Gebäude befreien. Wie die Polizei ergänzt, wurden die beiden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr ging unter Atemschutz in das Gebäude, um das Feuer zu löschen. Nach kurzer Zeit war der Brand gelöscht. Laut Polizei entstand der Brand wohl in einem Küchenschrank, die Brandursache muss allerdings erst von einem Gutachter untersucht werden. Es entstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.