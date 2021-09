Laut Zeugenaussagen haben am Mittwochmittag zwei Frauen in Edenkoben in der Schubertstraße an Haustüren geklingelt und gebettelt. Das teilt die Polizei mit. Beamte konnten eine 35 sowie eine 37 Jahre alte Frau antreffen und kontrollieren. Die Bettlerinnen erhielten einen Platzverweis. Die Polizei bittet die Bürger um erhöhte Wachsamkeit. Bei Auffälligkeiten sollte die Polizei umgehend verständigt werden. Betteln ist verboten.