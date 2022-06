Ein betrunkener 49-jähriger Autofahrer ist am Sonntag gegen 23.30 auf der K40 zwischen Hochstadt und Offenbach verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Beamten von Zeugen informiert. An der Unfallstelle fanden sie ein beschädigtes Auto – und den Fahrer, der friedlich auf der Rückbank lag und schlief. Ein Atemalkoholtest ergab 1,97 Promille – eine Blutprobe folgte auf der Wache. Nach einer ersten Einschätzung war der Autofahrer in Folge überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholkonsum von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet, teilt die Polizei weiter mit. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Führerschein wurde einbehalten. Der Schaden wird auf circa 1000 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.