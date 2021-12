Ein 36 Jahre alter Mann stürzte am Donnerstagabend mit seinem Fahrrad so schwer, dass er in ein Klinikum eingeliefert werden musste. Der Mann war in der Watzengasse in Edenkoben unterwegs, wo er vermutlich aufgrund überhöhten Alkoholkonsums die Kontrolle über sein Fahrrad verlor, wie die Polizei berichtet. Bei dem Sturz landet er auf dem Hinterkopf. Hierbei zog er sich eine Platzwunde und Schürfungen im Gesicht zu. Einen Fahrradhelm, der ihn vor schwerwiegenden Kopfverletzungen vermutlich hätte schützen können, trug er nicht. Wegen seines Alkoholkonsum ordnete die Polizei eine Blutprobe an und leitete ein Strafverfahren ein.