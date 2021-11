Am Freitag gegen 20.15 Uhr stürzte ein Radfahrer in der Jakobstraße in Offenbach infolge übermäßigen Alkoholkonsums so schwer, dass er mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste, wie die Polizei berichtet. Der 46-Jährige touchierte wohl zuerst ein geparktes Fahrzeug. Ein Alcotest ergab fast 1,9 Promille.