In einer Rechtskurve auf dem Wanderweg zwischen der Kropsburg und Edenkoben ist am Sonntag gegen 16 Uhr ein 35-jähriger Pedelecfahrer gestürzt. Laut Polizei hat er sich Schürfwunden an Kopf und Knien sowie eine Fraktur an der Schulter zugezogen. Mit dem Rettungswagen kam er in ein Krankenhaus. Ein Alkotest ergab 1,08 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet.