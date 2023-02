Alkoholisiert hat am Donnerstagnachmittag ein 40 Jahre alter Mann seiner 30 Jahren alten Ehefrau eine Ohrfeige erteilt, weil diese sich scheinbar über seinen Zustand beim Heimkommen beschwert hatte, wie die Polizei berichtet. Die Frau erlitt Ohrenschmerzen. Die beiden zweijährigen Kinder haben von der Auseinandersetzung nichts mitbekommen, weil sie sich im Erdgeschoss aufgehalten haben. Die Polizei kam vor Ort, schlichtete den Streit und erteilte dem 40-Jährigen ein Näherungs- und Kontaktverbot. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die Polizei appelliert: Gewalt in Beziehungen sollten nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Sollten Sie Gewalt in einer Beziehung erleben, verständigen sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die hiesige Interventionsstelle ist unter Telefon 06341 381922 erreichbar.