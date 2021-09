Ein in „starken Schlangenlinien“ auf der A65 fahrendes Auto wurde der Polizei in der Nacht zum Sonntag gemeldet. Der Wagen sei kurzzeitig sogar schon von der Fahrbahn abgekommen und im Grünstreifen gefahren, schilderte ein Anrufer um 1 Uhr den Beamten der Polizeidienststelle in Edenkoben seine Beobachtungen. Das Auto wurde schnell entdeckt und zwischen Edenkoben und Maikammer von den Beamten kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei 1,44 Promille beim 53-jährigen Fahrer. Gegen den Mann aus der Verbandsgemeinde Maikammer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Außerdem wurden Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt.