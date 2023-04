Ein 73-jähriger betrunkener Autofahrer ist am Montag gegen 23 Uhr in der Edenkobener Luitpoldstraße direkt an der Wache von der Polizei erwischt worden. Die Beamten führten zum gleichen Zeitpunkt einer Standkontrolle direkt vor dem Dienstgebäude durch, teilt die Behörte mit. Ihnen schlug direkt eine heftige Alkoholfahne entgegen, der Atemalkoholtest ergab 1,2 Promille. Der Mann behauptete, er habe lediglich ein Bier getrunken. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden einkassiert, zudem wurde Blut entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.