Ein 35 Jahre alter Landauer wird sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten müssen. Wie die Polizei mitteilt, hat eine Streife den Mann am Sonntag gegen 5 Uhr einen in der Landauer Innenstadt erwischt. Wegen seiner unsicheren Fahrweise wurde er angehalten und kontrolliert. Die Polizeibeamten rochen Alkohol in seinem Atem. Daraufhin beleidigte er die Beamten und versuchte mehrfach, sie zu treten. Erst nachdem die Polizisten mit dem Taser drohten, ließ sich der 35-Jährige fesseln. Zudem vermuten die Polizisten, dass er unter Drogeneinfluss stand. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen – und den Sonntagmorgen musste er in einer Ausnüchterungszelle verbringen.