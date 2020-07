Zeugen meldeten der Polizei am Mittwochmittag eine Person, die hilflos auf der Rasenfläche eines Lebensmitteldiscounters in der Luitpoldstraße in Edenkoben liege und nicht ansprechbar sei. Vor Ort war schnell klar, warum der Mann nicht reagierte, berichtet die Polizei. Der 39-Jährige hatte stark dem Alkohol gefrönt „und musste eine Ruhepause einlegen“. Er wurde in die polizeiliche Obhut genommen.