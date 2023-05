Seinen Roller hätte ein 64-Jähriger am Dienstag in Edenkoben besser stehen lassen. Denn, so teilt die Polizei mit, er hatte 1,96 Promille Alkohol intus. Im Woogweg ist er schließlich gestürzt, wobei er sich Schürfwunden und Prellungen zuzog. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.