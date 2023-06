Gleich sieben Lkw-Fahrern ist am Sonntagabend an der A65-Raststätte Pfälzer Weinstraße Ost die Abfahrt in Richtung Ludwigshafen untersagt worden, weil sie betrunken waren. Wie die Polizei mitteilt, hatten sie zwischen 1,3 und 1,5 Promille Alkohol intus. Frachtpapiere und Fahrzeugschlüssel bekamen die Männer erst wieder, nachdem sie vollständig nüchtern waren.