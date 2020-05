Gestern berichteten wird über einen 53-jährigen Mann, den die Polizei am Samstag in Edenkoben erwischte, wie er mit 3,73 Promille in sein Fahrzeug einsteigen wollte. Am Montag kam er zur Dienststelle, um seinen Autoschlüssel abzuholen. Die Beamten machten einen Alkoholtest. Dabei kam der Mann auf 3,26 Promille, wie die Polizei berichtet. Der Schlüssel bleibt vorerst bei der Polizei.