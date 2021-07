Zeugen beobachteten in der Nacht auf Mittwoch gegen 0.30 Uhr, wie ein 43 Jahre alter Autofahrer in Edenkoben versuchte einzuparken. Dabei touchierte er das geparkte Fahrzeug seiner Lebensgefährtin, verließ im Anschluss schwankend seinen Wagen und begab sich in ein Anwesen, wie die Polizei berichtet. Die alarmierte Streife überprüfte den Vorfall. Als sie den Mann kontrolliert, hatte er einen Atemalkoholwert von 1,46 Promille. Vor Beginn seiner Nachtruhe musste er eine Blutprobe und seine Fahrerlaubnis abgeben.