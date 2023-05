Die Geschichten, die sich Kriminelle ausdenken, um an Geld zu kommen, werden immer abenteuerlicher. Wie die Polizeiinspektion Edenkoben mitteilt, hat am Dienstagmittag ein Unbekannter mehrfach versucht, Menschen am Telefon übers Ohr zu hauen. Er gab sich als Polizeibeamter eines Raubdezernats aus und erklärte, dass eine rumänische Einbrecherbande festgenommen wurde. Die Täter hätten neben Waffen auch ein Buch mit möglichen weiteren Einbruchszielen mitgeführt. Die Angerufenen reagierten genau richtig: Sie beendeten umgehend das Telefonat und erstatteten Strafanzeige.