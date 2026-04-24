Unbekannte haben in Edenkoben einen Hausbesitzer mit angeblich günstigen Asphaltarbeiten betrogen. Nach Angaben der Polizei sprachen die Männer den Bewohner an seiner Anschrift an und boten an, überschüssigen Asphalt kostengünstig in der Einfahrt zu verarbeiten. Man einigte sich mündlich auf 30 Euro pro Quadratmeter, was rund 300 Euro entsprochen hätte. Nach Abschluss der mangelhaften Arbeiten forderten die Arbeiter jedoch 3000 Euro. Nach einer verbalen Auseinandersetzung zahlte der Mann 2000 Euro. Eine zugesagte Rechnung reichten die Täter nicht nach. Der Vorfall geschah am Dienstag, 21. April. Hinweise zu den Tätern gibt es laut Polizei kaum; bekannt war, dass sie zwei Baustellenfahrzeuge mit einer französischen und einer polnischen Zulassung nutzten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Edenkoben, Telefon 06323 955-0 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de, zu melden.